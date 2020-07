Knobbelige komkommers en bodemprijzen voor kipfilet: het succes van de etnische supermarkt

Nog geen mondkapjes­plicht in Gelderse ziekenhui­zen

13:48 ARNHEM/ EDE/TIEL - Ziekenhuizen in de regio zijn voorlopig niet van plan een mondkapjesplicht in te voeren voor alle bezoekers. Een ziekenhuis in Amersfoort stelt dat sinds vrijdag verplicht voor iedereen die een patiënt wil bezoeken.