Koe Nel79 maakt het goed na aanval hond: ‘Een mens had dit niet overleefd’

VIDEO Arrestant na melding schietpar­tij Huissen is verwarde Arnhemmer

13:36 HUISSEN - De man die maandagavond werd aangehouden in Huissen na een melding van een schietincident is een 25-jarige Arnhemmer. Dat meldt de politie vanochtend. De verdachte bleek ‘verward’ en is na verhoor overgedragen aan een gesloten ggz-instelling, aldus een woordvoerder van de politie.