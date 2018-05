Koelbloedige Kevin stuurt gewapende overvaller cafetaria weg

Video Trolley 139 uit Arnhem voor opknap­beurt naar Groningen

14:27 ARNHEM - Trolleybus 139 is vrijdag overgebracht van Arnhem naar Hoogezand om daar grondig te worden opgeknapt. Het is de bedoeling dat de klassieke trolley er in september 2019 weer piekfijn bij staat om in Arnhem het 70-jarige jubileum van de trolleybus luister bij te zetten.