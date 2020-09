Koken zorgde voor rust tijdens depressie voor Arnhems Stadskok Martijn

Een zoveelste kookclubje starten vond hij geen optie, hij bedacht iets anders: Martijn van Butselaar is Stadskok en in Arnhemse wijken nodigt hij sinds 2018 buurtbewoners uit aan te schuiven, want aan tafel praat ‘t makkelijker. Zijn buurttafel is een begrip, al gooit corona wel roet in het eten.

,,Off the record: dat koken is eigenlijk bijzaak”, klinkt het aan de keukentafel bij Martijn thuis, op de Geitenkamp in Arnhem. Ook in deze wijk organiseerde hij een buurttafel, in samenwerking met het wijkplatform. Zijn missie is contact tot stand te brengen, mensen uit hun huizen te halen, eenzaamheid te doorbreken, gesprekken op gang te brengen. ,,Integreren en zo mogelijk activeren, dat is wat ik doe. Het is één van vier de poten onder het tafelblad van de buurttafel.”