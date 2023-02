Koltin ging voor Rianna op één knie in The Move in Arnhem: 'Engste wat ik ooit deed'

indebuurt.nl“Rianna wist van niets, maar ik bracht café-eigenaar Fred van tevoren op de hoogte”, vertelt Koltin Mandonado (33) over het huwelijksaanzoek dat hij deed in café The Move in Arnhem. “Ik vond het heel spannend om te doen.”

”Het was vol toen we bij het café aankwamen, maar gelukkig liet de portier ons binnen”, herinnert de Arnhemmer zich. Een paar biertjes later dreunt Cowboys From Hell van Pantera door de speakers en geeft Koltin zijn telefoon af aan een vriendin voor een filmpje. Het is eind september 2020, de laatste week voordat de horeca (weer) sluit vanwege corona. Koltin weet dat dit zijn moment is. ”Ik moest het gewoon doen.”

Een ‘machoman’ die moet huilen

Hij begint met praten maar merkt dat Rianna hem niet goed kan verstaan. ”De muziek stond erg hard. Ze snapte pas wat er gaande was toen ik op één knie ging. Op dat moment begon iedereen te juichen en te lachen.” Ondertussen is Koltin harstikke zenuwachtig. ”Mijn vriendin ten huwelijk vragen was het engste wat ik ooit deed. Ik voelde me kwetsbaar.” Hij glundert dan ook als hij vertelt Rianna ‘ja’ zegt op zijn aanzoek. ”Ik was zó blij! Zij moest huilen en ik ook bijna. Ik ben een machoman, dus dat laat wel zien hoeveel het voor me betekende. Rianna liet me zien wat liefde is.”

Samen naar Wodka Woensdag

De twee leren elkaar kennen in café The Move, daarom wil Koltin het huwelijksaanzoek daar doen. ”We zijn allebei alternatief, metalheads, dus we kwamen er vaak. In The Move ontmoetten we destijds gelijkgestemden en beleefden we leuke tijden. We zaten er samen buiten en gingen geregeld naar Wodka Woensdag.”

Quote Ik dacht: dit is mijn meid Koltin Mandonado

Muziek verbindt

Toch zegt Koltin dat hij niet meteen verliefd is op Rianna. ”We kenden elkaar al wel, maar ik zag haar eerst niet op die manier.” De Arnhemmer valt als een blok voor zijn vriendin tijdens een afterparty. Ze zijn daar samen na een avondje Wodka Woensdag. ”Ik draaide Cowboys From Hell van Pantera. Die muziek bracht ons dichtbij elkaar en op dat moment dacht ik: ‘dit is mijn meid’.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Koltin schuift een ring om Rianna’s vinger © eigen archief

De yin bij de yang

Rianna is geweldig en slim, stelt Koltin. ”Ze hielp me uit een moeilijke periode. Ik had weinig structuur in mijn leven en was veel op straat. Ik voelde me verloren, maar Rianna hielp me opkrabbelen. Daar ben ik erg dankbaar voor.” De Arnhemmer werkt nu bij een grote bouwmarktketen. Zijn vriendin heeft ook een vaste baan. ”We zijn positief bezig. Samen komen we verder in het leven. Ik doe alles voor haar en zij voor mij. We vullen elkaar aan, als yin en yang.”

Cowboys From Hell op de bruiloft

Dat er een bruiloft in het verschiet ligt maakt Koltin dolgelukkig. ”Vanwege de coronapandemie werd die uitgesteld. We zijn ook nog aan het kijken wat we willen. Zo dacht ik aan een feest met wat bandjes en crowdsurfen, maar wil zij als prinses in een kasteel. Misschien trouwen we wel op kasteel Doornenburg, hopelijk volgend jaar. We draaien in elk geval Cowboys From Hell. Niet echt een romantisch liedje, maar wel ons ding. Vandaar dat ik Rianna op dat liedje ten huwelijk vroeg. Muziek verbindt, net als The Move.”

