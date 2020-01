‘Kom toch eens klaar klootzak’: Johnny The Selfkicker toch niet terug in Arnhem

Dinsdag 28 januari moest het in Theater aan de Rijn in Arnhem gaan knallen, als het aan theatermakers Jos Nargy, Joep Hendrikx en Bas Prins lag. Met de nadruk op moest: op de website van het Arnhemse theater is namelijk te lezen dat de voorstelling 'wegens omstandigheden’ geannuleerd.



De Poezieboys wilden een ode brengen aan The Selfkicker, Electric Geubels, Electric Jezus, De Super Clown, De Zenuwbom, De Zachtmoedige Barbaar, De Eerste Nieuwe Romanticus op Aarde: stuk voor stuk alter ego’s van Johnny van Doorn.



Het drietal vond elkaar in liefde voor poëzie, maken al vier jaar theater over het leven en werk van dichters. Ze maken poëzie toegankelijk en bewijzen, nu in de slipstream van Johnny van Doorn, dat het genre vooral niet stoffig is.



Een lieve gek. Dat is het beeld dat Jos Nargy (32) heeft van Johnny. Bewust maakte hij Johnny niet mee, maar na het zien van de documentaire ‘Poëzie in Carré’ dacht hij: hier moeten we iets mee.