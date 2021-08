‘Komma, komma, kom maar.’ De rivierkreeften in Park Presikhaaf smaken een beetje naar garnalen

mijn tattoo en ik Anne wil van haar rechter­been een vrouwen­been maken: ‘Ideeën genoeg’

17 augustus In de serie Mijn Tattoo en ik vertellen Arnhemmers over hun tatoeages en de betekenis daarvan. Deze keer Anne Straus (20): ,,Ik neem pas een tattoo als alles in me JA! schreeuwt.”