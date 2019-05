Komst zorgmijders naar Paasbergflat zorgt voor onrust in Arnhemse wijk: ‘Vast en zeker gedonder’

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Paasberg is onrust ontstaan over de huisvesting van cliënten van de stichting Onderdak in het voormalige bejaardenhuis De Paasberg aan de Bronbeeklaan. Deze mensen hebben ernstig persoonlijke en sociale problemen en laten zich niet meer helpen door de reguliere hulpverlening.

De bewoners van de stichting Onderdak komen op vier etages in het rechterdeel van het gebouw. Hier is ruimte voor tussen de dertig en veertig personen, die hier van een half jaar tot twee jaar zullen verblijven. Twee etages zijn inmiddels opgeknapt, waarvan er een sinds kort bewoond wordt door zes personen. De overige etages volgen later.

Ernstige overlast

De wijkbewoners vrezen ernstige overlast. Cliënten van Onderdak hebben vorig jaar in woningen op de Johan de Wittlaan voor zoveel ellende gezorgd voor de buurt, dat een aantal bewoners verhuisd is. ,,Dit zijn zorgmijders, oftewel de moeilijkste gevallen", zegt een buurtbewoner. ,,Die moet je niet in zo'n grote groep bij elkaar zetten. Dan krijg je vast en zeker gedonder."

Algemeen directeur Jacco Postma van de stichting Onderdak zegt dat de cliënten in de flat 'woontraining’ krijgen. ,,Het kan gaan om mensen die al ergens wonen, maar in hun wijk voor overlast zorgen. Mogelijk gaat het ook om mensen die zwerven of uit de gevangenis komen en nog een juridische maatregel aan hun broek hebben. Mensen die een zedenmisdrijf hebben begaan, huisvesten wij hier niet. Wij zorgen voor 24 uur per dag toezicht in en om het gebouw. Daarnaast zijn er zes ambulante begeleiders die met de bewoners aan de slag gaan."

Volgens Postma is een vergelijking met de Johan de Wittlaan niet op zijn plaats. ,,Hier is 24 uur per dag toezicht. Daarom vinden wij een maximum van dertig tot veertig personen ook verantwoord."

Leeg