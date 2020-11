Koning virtueel naar Museum Arnhem tijdens digitaal werkbezoek aan diversiteitsproject

De koning sprak met vijf initiatiefnemers en deelnemers, onder wie directeur Saskia Bak van Museum Arnhem, over de uitdaging voor musea om in de collectie verschillende perspectieven, verhalen en geluiden te kunnen belichten. Hiernaast is gesproken over de plannen voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten en over de noodzaak om samen te werken en van elkaar te leren.



Deelnemende musea zijn behalve Museum Arnhem onder andere het Centraal Museum, het Zeeuws Museum, het Rijksmuseum, Frans Hals Museum en Bonnefanten. ‘Musea Bekennen Kleur’ is in maart van dit jaar opgericht als samenwerkingsverband om diversiteit en inclusie in te bedden in het DNA van de organisaties.