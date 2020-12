‘Koningin van de Korenmarkt’ moet 9 maanden de cel in, vriend en geldschieter krijgt 7 jaar celstraf

De straf voor de Arnhemmer is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Twee weken geleden eiste de de officier tegen de vrouw 2 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De vrouw had volgens de rechtbank moeten weten dat het geld een criminele herkomst had.