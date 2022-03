Koningsdag Arnhem wil na twee jaar stilte weer knallen als vanouds

ARNHEM - Het moet weer ‘ouderwets gezellig worden’ tijdens Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem. ,,We mogen weer en we hebben er zin in. We willen feesten als vanouds”, zegt voorzitter Cillis Boerboom van de Stichting Koningsdag Arnhem.