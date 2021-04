Koningsdag: autoriteiten staan op scherp vanwege illegale feesten

Mensen staan nog niet te dringen voor de proef met publiek in het Openlucht­mu­se­um. Maar genieten doen ze dubbel en dwars

22 april ARNHEM Het Nederlands Openluchtmuseum is drie dagen geopend voor een experiment voor heropening in coronatijd in opdracht van de regering. Er is plek voor 7.500 mensen, evenredig verspreid over die dagen. Maar de opkomst valt tegen: 1200 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld. Woensdag genoten zo'n 400 mensen van een eerste dagje uit in een zorgvuldig georkestreerd patroon van tijdsloten. Iedereen roemde de oase van rust.