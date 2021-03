Koninklijke felicitatie voor Melvin (35) in videogesprek met Máxima: ‘Willem-Alexander heeft een goed woordje gedaan’

Kolf mocht als zogenoemde zijinstromer in de sector zorg en welzijn zijn verhaal doen aan de koningin. Daarvoor was hij, samen met drie anderen, uitgekozen in het kader van de Ontdekdezorg-week: een jaarlijks terugkerende campagne die probeert mensen te interesseren in een baan in de zorg- en welzijnssector. Daar heerst namelijk een enorm personeelstekort.



Het carrièrepad van Kolf is bijzonder. Na een kortstondige profcarrière bij De Graafschap en FC Oss viel hij, zonder diploma's en werkervaring, in een zwart gat.



Per toeval begon hij met jongerenwerk en een aantal jaar geleden richtte hij Presikhaaf University op, een ‘straatuniversiteit’ die inmiddels voor veel Arnhemse jeugdigen dient als sociaal-maatschappelijk vangnet.