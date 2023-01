Koopjesjagen: deze kledingwinkel in Arnhem verhuist en houdt flinke uitverkoop

indebuurtShoppers opgelet! De Cotton Club in Arnhem gaat verhuizen en daarom zijn bij het filiaal in de Rijnstraat nu veel spullen in de uitverkoop. Hoe hoog is de korting? Waar komt de nieuwe winkel? Wanneer gaat die open? Dat lees je hier.

Broeken, warme truien, kleurrijke T-shirts, sieraden; bij Cotton Club kun je terecht voor kleding en accessoires. Als je iets nieuws nodig hebt of gewoon even lekker wilt shoppen ben je nu voordelig uit bij het filiaal in de Rijnstraat op nummer 39-41.

Hoge kortingen

Loop je de zaak in en het trapje af naar de benedenverdieping, dan vindt je veel afgeprijsde items. Op de posters in de etalage staat dat de korting die bij de zogenaamde final sale hoort oploopt tot vijftig procent. Bij een bezoekje aan de winkel bleek dat op sommige kledingstukken zelfs 75 procent korting zit. Let op: voorin en op de bovenverdieping van de winkel hangt de nieuwe collectie. Daarvoor betaal je de reguliere verkoopprijs.

Volledig scherm Het huidige filiaal van Cotton Club in Arnhem. Foto: indebuurt Arnhem

De nieuwe winkel

Het nieuwe filiaal van Cotton Club opent niet ver van de huidige winkel. De zaak komt in het pand in de Vijzelstraat op nummer 19. Als je er wilt shoppen moet je nog even geduld hebben, vanaf 6 april 2023 kun je er terecht. Tot die tijd kun je winkelen bij de huidige winkel.

