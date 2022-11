Koos van Zomeren, natuurexpert zonder een minuut studie: 'Ik ben minder mild over boeren gaan denken’

Socialis­ten, communis­ten en fascisten, ze wisten de oudste concert­zaal van Nederland allemaal te vinden

ARNHEM - Zelfs in de oorlog werd er volop gemusiceerd. Musis in Arnhem, de oudste concertzaal van Nederland die nog op dezelfde plek in functie is, viert het 35ste lustrum. Ingrid D. Jacobs beschrijft de lotgevallen van het gebouw in haar boek Musis Sacrum Arnhem 1847-2022. De bewogen geschiedenis van een concertzaal.

16 november