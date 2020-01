Kopschoppen op John Frostbrug levert vijf dagen cel en 140 uur werkstraf op

Marcouch als opvolger van politie­chef Akerboom? ‘Ik heb het gelezen’

12:52 ARNHEM - ,,Ja, ja, ik word genoemd!” Het was de gevleugelde uitspraak van professor dr. ir. Akkermans. Het typetje van het duo Van Kooten en De Bie kwam steevast in beeld als er een kabinetsformatie aanstaande was. Gisteren deed de Volkskrant aan namedropping in een artikel over het naderende afscheid van korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie.