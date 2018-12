Kopstukken Arnhemse wietbende moeten tot zes jaar de cel in

Arnhemse zorgboerde­rij Hoeve Klein Mariëndaal luidt de noodklok

7:41 ARNHEM - Zorgboerderij en theeschenkerij Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem heeft bij de Arnhemse politiek aan de bel getrokken over de kwetsbare mensen die bij haar actief zijn. Volgens coördinator Jan Hassink worden zijn zorgboerderij en zes andere kleine projecten door nieuw gemeentebeleid opgejaagd. Cliënten zouden zich moeten ontwikkelen, maar zijn daartoe niet of nauwelijks in staat. Tot die groep van zes horen ook zorgboerderij De Kroon in Arnhem-Zuid en stichting ’t Broek Omhoog.