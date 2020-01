Korenmarkt krijgt trendy flexwerk-kantoor en luchcafé: ‘Waanzinnig goed’

Wilco Klop per direct weg bij Rheden, ex-prof stapt over naar Be Quick Zutphen

0:01 RHEDEN - SC Rheden moet per direct op zoek naar een nieuwe trainer. Wilco Klop (57) heeft dinsdag bij de clubleiding aangegeven per direct over te willen stappen naar zaterdag tweedeklasser Be Quick Zutphen. Rheden is daarmee akkoord, liet de trainer gisteravond laat weten.