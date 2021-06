Khalid Oubaha pleitte vorig jaar nog voor het opengooien van de nachtzaken voor jongeren met temperatuurmeting bij de ingang. Tevergeefs. Nu mogen al zijn zaken weer onbeperkt los met toegangstest. ,,We houden het in Arnhem bij Aspen Valley en Freaky Piano Bar”, maakt hij enthousiast bekend. ,,We kunnen niet alles tegelijkertijd open gooien want we hebben een enorm personeelstekort, zoals overal nu in de horeca.” Hij lacht: ,,Iedereen die een biertje kan tappen mag zich melden.”