Korenmarkt moet verder zonder de cowgirls van Juicy Lucy

ARNHEM - De Korenmarkt in Arnhem is beroofd van een van zijn meest opmerkelijke uitgaansgelegenheden: Juicy Lucy. In het nieuwe jaar bleven de deuren van de bar-dancing gesloten. Afgelopen woensdag verklaarde de rechtbank in Gelderland het bedrijf failliet. Als curator is aangesteld mr. H.A. Wiggers.

Juicy Lucy bestond al vanaf 2002 en was een begrip in Arnhem en ver daarbuiten. De bar-dancing had alles weg van een saloon uit het Wilde Westen van Amerika. In de saloon maakten de cowgirls de dienst uit. Achter en ook op de bar, waarop werd gedanst, werkten uitsluitend dames.

Gezelligheid en gekkigheid

Op diverse sites is te lezen dat Juicy Lucy stond voor gezelligheid en gekkigheid. ‘Onze cowgirls maken van elke avond een onvergetelijke. Je moet de sfeer echt zelf komen proeven. Maar je bent gewaarschuwd, we werken verslavend’.

Volledig scherm Patricia Knijnenburg. © Rolf Hensel

Eigenaar van Juicy Lucy was Patricia Knijnenburg. Ze is te aangeslagen om uitgebreid commentaar te kunnen leveren. ,,Dit gaat me heel erg aan mijn hart”, zegt ze. En, ietwat bitter: ,,Het is onmogelijk daar te overleven.”

Manhattan

Met ‘daar’ bedoelt ze de Korenmarkt. Twee jaar geleden had ze op in het Arnhemse uitgaanscentrum, met misschien nog wel meer pijn in haar hart, ook al afscheid moeten nemen van discotheek Manhattan. Die zaak had ze achttien jaar.