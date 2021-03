Korporaal breekt in bij apotheek en steelt morfine voor doodzieke vriendin

Arnhemse Mondmasker­fa­briek schroeft productie op naar 2 miljoen kapjes per week

21 maart ARNHEM - De Mondmaskerfabriek, een producent van medische mondkapjes in Arnhem, is verhuisd naar bedrijventerrein IJsseloord. Op de nieuwe locatie zullen op korte termijn zo'n 2 miljoen kapjes per week geproduceerd worden.