Kort geding in de maak tegen bomenkap Arnhem

Voorman Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem heeft een bureau benaderd om voor de munitie te zorgen. Het gaat om Storix Boombeheer uit Waalwijk van Ton Stok-wielder. Het bureau staat bekend om een kritische en tegendraadse blik op de gangbare bosbouw. Stok-wielder is bereid om onderzoek te doen in Klarenbeek en in het park van de Gulden Bodem, waar onlangs bomen gekapt zijn. Bosch overweegt een crowdfundingsactie te beginnen om geld in te zamelen voor grondig onderzoek.