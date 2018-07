Korte nacht voor geschokte buren na explosie in appartement in Arnhem

update Twee mannen zwaarge­wond door explosie in Arnhems apparte­ment

0:11 ARNHEM - In een appartement aan de Daphnestraat in Arnhem heeft zich maandagavond een explosie voorgedaan. Vervolgens brak brand uit in de woning op de bovenste verdieping van het wooncomplex in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Twee mannen raakten zwaargewond. Een derde mogelijk slachtoffer was er maandagavond vandoor gegaan.