Kraan staat in brand op A50 bij Arnhem; snelweg afgesloten

ARNHEM – Een telekraan staat in brand op de A50 bij Schaarsbergen. De snelweg is daardoor in beide richtingen afgesloten. De brand is rond 17.00 uur gemeld. In eerste instantie leek het erop dat het alleen maar ging om een vastgelopen rem, maar de vlammen sloegen al snel om zich heen.