Krekelburger getest: ‘Je ziet geen pootjes zitten, ze zijn helemaal verpulverd’

SP wil debat over afvalru­moer in Arnhem, VVD looft prullenbak uit

14:44 ARNHEM - De fractie van de SP wil een debat in de gemeenteraad over het afvalsysteem in Arnhem. De partij meent dat sprake is van een slinkend draagvlak voor het afsluiten van de ondergrondse restafvalcontainers, het verkleinen van de inwerpopening ervan en het betalen per weggegooide afvalzak.