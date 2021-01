Krijgt Schuytgraaf zijn eigen woonwagenkampje?

De ogen zijn daarbij gericht op het noordelijke deel van de Arnhemse stadsuitbreiding, het zogenoemde Veld 1, dat grenst aan de Achterstraat en de Vogelenzangsestraat. Voor dat deel van de nieuwe wijk worden nu meer concrete plannen gemaakt, waarover in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid moet komen. Dat gebeurt in overleg met omwonenden.

100 plaatsen nodig

De nieuwe locatie voor woonwagens moet helpen te voorzien in de grote vraag naar meer standplaatsen in Arnhem. Er zijn er zo’n 100 nodig, bleek uit in 2019 een onderzoek naar de woonwensen van woonwagenbewoners. Veel van hun kinderen wonen nu bijvoorbeeld vaak in een ‘burgerwoning’, omdat er onvoldoende standplaatsen zijn.

Arnhem heeft 128 plekken voor woonwagens, waarvan zo’n 100 in Arnhem-Zuid en dat aantal is al tientallen jaren niet meer uitgebreid, tot ergernis van woonwagenbewoners. Eind 2016 maakten gemeente en corporaties zich sterk voor de ‘vergeten groep’. Vanaf dat moment werden de eerste stappen gezet naar een uitbreiding van het aantal standplaatsen.

In het noorden van Schuytgraaf wordt gedacht aan een klein kamp, met 10 tot 15 wagens. In de rest van Arnhem wordt gekeken of en hoe het mogelijk is de 13 bestaande locaties uit te breiden. Daarvan ligt het leeuwendeel dus ook in Arnhem-Zuid.