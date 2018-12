Kritiek op bouw loods voor caravans op landgoed Renkum

Op het landgoed stond al een caravanstalling, maar die is in verval geraakt. ,,De voormalige schuur bevatte ook asbest. Vorig jaar hebben we het gebouw gesloopt. We hebben meteen een vergunning voor een nieuwe, tijdelijke stalling aangevraagd’’, zegt Oorschot.



De nieuwe loods staat niet op de plek van de oude schuur, maar iets verderop, vlak naast een andere schuur. ,,We hebben goed nagedacht over de plek. De caravanstalling is omzoomd door bosgebied, waardoor je de loods alleen aan de voorkant ziet. Bovendien is het gebouw groen.’’



De eigenaren gaan met de gemeente Renkum in gesprek over de toekomst van Quadenoord. ,,We willen met de tijd mee, maar de mogelijkheden voor een landgoed zijn door regelgeving begrensd. De caravanstalling mag daar staan op basis van tijdelijkheid. Daarna moeten we het stuk land in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Wij hopen dat we straks toestemming krijgen voor een permanente stalling op die plek.’’