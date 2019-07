Kritiek op kamelen bij culinair festival Arnhem Proeft

Vier jaar geleden besloot de raad vast te leggen dat bij iedere aanvraag voor een vergunning moet worden getoetst of er dieren bij betrokken zijn en dat terughoudendheid moet worden betracht met het inzetten van dieren voor vermaak van mensen.



Sabine Andeweg van D66 en Leo de Groot van de Partij voor de Dieren vragen het college van burgemeester en wethouders of de aanwezigheid van de kamelen op Arnhem Proeft bekend was en of er op hun welzijn is gelet. Ook willen ze weten of het college de organisatie op andere ideeën heeft getracht te brengen.