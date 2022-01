Kritiek op nieuwe afvalkoers voor Arnhem: ‘Geeft in de verste verte niet aan hoe landelijk doel moet worden bereikt’

Waarom de afvalstof­fen­hef­fing relatief duur is voor eenper­soons­huis­hou­dens

ARNHEM - Na het referendum over het afvalbeleid is het betalen per zak (diftar) afgeschaft. Terug naar het ‘oude’ systeem van betalen per huishouden. Maar alleenstaanden zijn daarin relatief duurder uit. Hoe komt dat?

18 juni