Kroeg mag weer open na overtreden coronaregels, maar durft niet: ‘Risico op dwangsom van 7000 euro’

,,Dat kunnen we ons niet permitteren. We kunnen het risico niet lopen. Dan betekent het voor ons als kroeg einde verhaal”, zegt uitbater Antoine Matser.

Onverantwoord gedrag

De kroeg in de Varkensstraat moest vorige week maandag op slot van de gemeente, net als de buren van Murphy’s Home. Het publiek gedroeg zich volgens Anhems burgemeester Ahmed Marcouch onverantwoord en hield zich niet aan de coronaregels.



Eigenaren grepen na herhaalde waarschuwingen niet in. De beschuldiging dat cafébezoekers een polonaise liepen, wezen beide kroegen een dag later resoluut van de hand. Ze lieten een dag na de heropening weten zo snel mogelijk weer open te willen.