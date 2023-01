Kunst doneren voor Oekraïne in plaats van geld: ‘Er zijn al werken te koop voor een paar tientjes’

ARNHEM - De Arnhemse boekhandel Het Colofon is gestart met een inzamelingsactie voor mensen in Oekraïne. In plaats van geld doneren, kunnen mensen een kunstwerk afgeven dat later in de boekhandel wordt verkocht. De opbrengst van de actie gaat naar het Rode Kruis.

De gehele maand januari kunnen mensen kunstwerken afgeven bij de boekhandel. ,,Iedereen die een kunstwerk wil doneren is welkom”, vertelt Walter Jansen, eigenaar van boekhandel Het Colofon.

Jansen kwam zelf op het idee voor de inzameling toen hij de documentaire United We Stand zag in het Arnhemse filmtheater Focus. ,,Hierin werd het verhaal van celliste Maya Fridman verteld. Zij is geboren in Moskou, maar woont in Nederland. Sinds de oorlog organiseert ze benefietconcerten met Russische en Oekraïense muzikanten. Een van de belangrijkste thema’s uit de documentaire is dat de aandacht voor de oorlog lijkt te verdwijnen terwijl de problemen voor de burgers alleen maar toenemen.”

Kunstwerken

Eenmaal thuis zag Jansen de kunstwerken die hij nog heeft staan. ,,Ik dacht: daar moet ik iets mee. Zo kwam ik op het idee van de inzameling ‘Kunst voor Oekraïne’. Dit is een veel leuker initiatief dan simpelweg om donaties vragen. In het café van onze boekhandel staan al zoveel mooie schilderijen.”

Volledig scherm Een van de kunstwerken die te koop worden aangeboden. © Erik van 't Hullenaar

Een van die schilderijen is gemaakt door kunstenares Ina Menalda. ,,Haar schilderij kost 75 euro, maar er zijn ook kunstwerken te koop voor een paar tientjes. Als het na een maand of twee niet is gelukt om een kunstwerk te verkopen, dan brengen we deze terug naar de eigenaar.”

Iedereen die een kunstwerk wil afgeven bij de boekhandel is welkom. ,,Er zitten geen voorwaarden aan. Het kunstwerk hoeft ook zeker niet door een bekende kunstenaar te zijn gemaakt. We vinden het juist mooi als iemand een persoonlijk kunstwerk wil doneren. We vragen mensen om achterop het kunstwerk een briefje te plakken met hun naam, telefoonnummer en het minimale bedrag waarvoor het kunstwerk verkocht mag worden.”

Quote Dit is een veel leuker initiatief dan simpelweg om donaties vragen Walter Jansen, Het Colofon

Koude winter

Jansen hoopt dat de opbrengst van de inzameling een klein steentje bijdraagt om mensen in Oekraïne de winter door te helpen. ,,Het is verschrikkelijk om te zien wat zij meemaken. Een groot deel van het energienetwerk in Oekraïne ligt plat, burgers moeten zich warmhouden met dekens.”

Het contrast met de situatie in Nederland raakt hem. ,,Hier hebben ook veel mensen het zwaar, zeker met de huidige energieprijzen”, zegt Jansen. ,,Maar het is niet vergelijkbaar met de situatie in Oekraïne. Het voelt daarom als onze plicht om te helpen.”

De inzameling heeft tot nu toe 375 euro opgeleverd. ,,Het zou natuurlijk mooi zijn als we de 10.000 euro halen, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Momenteel zijn de kunstwerken nog alleen in de winkel te koop, maar aan het eind van de maand staan ze ook op de website.”

Volledig scherm Een van de kunstwerken die te koop worden aangeboden. © Erik van 't Hullenaar

Volledig scherm Een van de kunstwerken die te koop worden aangeboden. © Erik van 't Hullenaar