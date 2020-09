Kunstbeen gedumpt naast afvalcontainer in Arnhem

Arnhemmer Bert Coenen trof zondag naast de ondergrondse container op de hoek van de Cannenburglaan en de Poelwijkstaat, in de wijk Over Het Lange Water, een beenprothese aan. ,,Kennelijk van iemand die geen been meer ziet in het afvalbeleid van de gemeente. Of van iemand die gestopt is met bedelen.”

Melding via app

Coenen nam de vondst niet mee naar huis, maar maakte er melding van via de Fixi-app waarmee Arnhemmers de gemeente kunnen waarschuwen als er afval naast de container is gedumpt. ,,Ik doe dat regelmatig, helaas omdat dat ook regelmatig nodig is. Ik dacht dat de gemeente van deze bijzondere vondst ook wel wilde weten.”



De container waar Coenen de prothese aantrof, is er een waar zich volgens hem wel vaker 'verschrikkelijke’ vervuiling voordoet. Omdat hij zelf regelmatig als vrijwilliger de buurt schoon houdt door zwerfvuil te rapen, beschikt Coenen over een speciale afvalpas om de container te openen.

Quote De grotere klep was makkelij­ker Bert Coenen, Wijkbewoner Over Het Lange Water

,,Die gebruik ik bij deze container om zakken erin te gooien die ernaast liggen.” Sinds de inwerpopening is verkleind van een inhoud van 60 liter naar 30 liter is dat nog niet eenvoudig. Coenen: ,,De zakken die mensen naast de container dumpen zijn vaak te groot, die passen er dan niet meer in. Die grotere klep was dan toch makkelijker.”



De vondst van de beenprothese is bijna symbolisch voor de uitwerking van het nieuwe afvalbeleid in Arnhem, dat met name in sociaal minder sterke wijken tot vervuiling naast de restafvalcontainers leidt. ,,Het is een mentaliteitskwestie”, denkt Coenen. Zelf peinst hij er niet over om zijn eigen buurt te vervuilen door afval naast de container te gooien. ,,Maar de samenleving is totaal ontwricht.”



Het kunstbeen zal door Suez worden opgehaald. Daarna wordt het net als de rest van het grofvuil afgevoerd en verwerkt.