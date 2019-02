Kunstenaars in Nijmegen knappen afgetakelde Herman Broodbus uit Arnhem op

De koplampen doen het al jaren niet meer, vandalen gooiden aan één kant alle ruiten in en de vloer is al lang geen stevige basis meer. Ex-trolleybus GVA 129, sinds 13 maart 1990 ‘Broodbus’ genoemd, is bovendien ten prooi gevallen aan vergaande corrosie. Het mooie is er al jaren vanaf. Maar op woensdag 13 maart moet de bus met de schilderingen van Herman Brood er weer spic en span bij staan.



De afgelopen jaren liepen diverse pogingen om de vervallen bus op te knappen op niets uit. Maar kunstenaarsgroep Stichting Hubert in Nijmegen voegt de daad bij het woord. De ooit gele, maar inmiddels danig verbleekte Broodbus werd op Stadsblokken in Arnhem-Zuid onder het zeil vandaan gehaald en naar de Sint Hubertusstraat in Nijmegen overgebracht.



Daar staat de voormalige trolley inmiddels droog en wordt er hard gewerkt aan het herstel. In eerste instantie optisch, vertellen de Nijmeegse creatieve ondernemers Cas Rutten en Gijs Teeuwissen. Zij vormen met kunstenaars Jelle van Wezel uit Nijmegen en de Arnhemmers Mischa Peeters en Jop Teeuwissen het collectief Stichting Hubert. Of ze de GVA 129 weer zelfstandig kunnen laten rijden, is nog even de vraag.