Kunsthistoricus Marga baalt van uitzicht op nieuwbouw: ‘Dit doet pijn aan een geschoold oog’

Politie preventief aanwezig in Sonsbeek­park: sfeer is relaxt en rustig

28 april ARNHEM - De politie is deze woensdagavond preventief aanwezig in het Sonsbeekpark in Arnhem, nadat gisteren honderden mensen een feestje bouwden in het stadspark. Daar is nu geen sprake van: tussen de 100 en 200 mensen zitten deze avond verspreid over het gras rond de Witte Villa of op één van de bankjes langs de wandelpaden.