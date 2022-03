Kunstveiling voor Oekraïne levert bijna 30.000 euro op: ‘Nee, ik bood niet. Ik zwaaide alleen maar!’

Wat doet zo’n informa­teur precies? Oud-Kamerlid Smeulders begint met veertien gesprekken in twee dagen in Arnhem

ARNHEM - In de ene na de andere gemeente komt deze week de naam van een informateur bovendrijven. Arnhems wethouder Ronald Paping van GroenLinks gaat aan de slag in Rheden, SGP’er Eppie Klein in Renkum en oud-Kamerlid Paul Smeulders namens GroenLinks in Arnhem. Wat doen zij precies? De 34-jarige Smeulders geeft tekst en uitleg.

