Kunstwerk in spoortunnel Arnhem al beklad voordat het af is: ‘Buitengewoon triest’

,,Buitengewoon triest.’’ Buurtbewoner Hubert Slings heeft geen andere woorden voor de bekladding van het kunstwerk in de spoortunnel aan de Wichard van Pontlaan in Arnhem. ,,Het kunstwerk was nog niet eens af. Waarom doe je zoiets? Dit kunstwerk maakte zo veel positiviteit in de buurt los. Ik vind het bedroevend.’’

Slings woont in de Arnhemse wijk Plattenburg en is betrokken bij het bewonersoverleg in die buurt. ,,We hadden geld van de provincie gekregen. We waren er direct over eens dat we dat moesten gebruiken om iets aan de spoortunnel te doen. Daar was zo veel graffiti, dat het geen sieraad voor de omgeving was.’’

Landkaart van omgeving

Samen met een paar andere buurtbewoners ontwierp hij een kunstwerk met een landkaart van de omgeving uit 1874. De plattegrond laat de wijken Presikhaaf en Plattenburg zien die door de spoorlijn van elkaar zijn gescheiden, ver voor de meeste huizen daar zijn gebouwd. De oude plattegrond moet herkenning bieden, maar ook vervreemding, omdat het gebied er toen nog zo anders uitzag dan nu.

Volledig scherm De spoortunnel die beklad is. © Rolf Hensel

,,Twee gebouwen hebben we willen uitlichten: het klooster Bentanië dat stond op de plek van de kinderboerderij en Huis Presikhaaf dat op de plek van de Heemtuin stond’’, zegt Slings. ,,In die witte villa heeft het Esperantohuis gezeten. Esperanto is een taal die ontwikkeld is om vrede te bevorderen tussen volken.’’

Tags van graffitispuiters

Dwars op het beeld van het oude klooster staat nu ‘Deso’ gespoten. Op de plattegrond staan andere ‘tags', namen van graffitispuiters. ,,Ontzettend zonde’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. ,,Wij vinden dit onbegrijpelijk en jammer. Zeker omdat het initiatief voor het kunstwerk echt vanuit de wijk komt.’’

De gemeente Arnhem wil het kunstwerk zo snel mogelijk herstellen. ,,Daar beginnen we woensdagmorgen al aan’’, laat de woordvoerder weten. ,,De bedoeling is dat het eind van de week af is. Dan brengen we er een coating op. Die moet ervoor zorgen dat als de muur opnieuw beklad zou worden, we hem makkelijk schoon kunnen maken.’’

Volledig scherm Het vernielde kunstwerk in Presikhaaf. © Rolf Hensel