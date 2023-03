Kunstwerk van Arnhemse Jolanda te zien in het Mauritshuis: ‘Heel speciaal dat ik hiervoor gekozen ben’

Dakloos Vitesse in De Goffert? ‘Dat ligt heel gevoelig’: maar kunnen de Arnhemmers wél uitwijken naar Venlo of Doetinchem?

Als het huurconflict tussen Vitesse en GelreDome niet tot een einde komt, kan de club uit Arnhem na 30 september het stadion niet meer in. Een alternatief voor de thuishaven is er niet, stelt Vitesse zelf. De KNVB ziet dat anders. Maar hoe realistisch is uitwijken naar elders?