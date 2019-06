Kwestie imam-Marcouch in Arnhem is woordenspel voor schriftgeleerden

Regio Arnhem Nijmegen vreest dat openbaar vervoer stijging inwoneraan­tal niet kan bijbenen

7:15 ARNHEM - De regio Arnhem-Nijmegen is bezorgd over de toekomst van het openbaar vervoer. De gemeenten zijn bang dat er niet genoeg geld is om het bus- en treinvervoer mee te laten groeien met de stijging van het aantal inwoners.