Kwetsbare Gelderse kinderen onvoldoende beschermd, oordeelt inspectie

Het gaat om kinderen die thuis niet veilig zijn door huiselijk geweld of om kinderen bij wie ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling, dan wel het gebrek aan goede opvoeding. Zij zijn door de rechter onder toezicht gesteld bij de jeugdbeschermingsginstellingen.



Dat de zorg voor hen nog niet op orde is, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een nieuw rapport over de Jeugdbescherming. Voor het eerst heeft de inspectie ook per regio een onderzoek gepubliceerd.

Lees ook PREMIUM Kinderen ernstig de dupe van personeelsproblemen bij Jeugdbescherming Gelderland

'Slechts het minimale doen’

‘Onder druk van de omstandigheden kunnen Jeugdbeschermers slechts het minimale doen', schrijft de inspectie. ‘Kinderen moeten na een ingreep van de rechter vervolgens maanden wachten op hulp.’ Een van de oorzaken dat kinderen is het grote tekort aan goede hulpverleners.



Al in 2019 trok de Inspectie aan de bel over de problemen bij de jeugdbescherming. 800 kwetsbare kinderen in heel Nederland krijgen onvoldoende zorg, stelde de inspectie toen. Dit blijkt nu nog steeds niet op orde.



De situatie in Gelderland is overigens niet uniek. In veel provincies is de situatie zorgelijk. Alleen in Overijssel en Friesland is de inspectie tevreden over de geboden zorg.

Verschil in kwaliteit bij aanbieders

Volgens de inspectie zijn er wel verschillen bij de verschillende jeugdzorginstellingen in Gelderland. Waar het de William Schrikker Stichting en Jeugd Veilig Verder wél lukt om tijdig een jeugdbeschermer in te zetten én tijdig een plan te maken, lukt dat Jeugdbescherming Gelderland en het Leger des Heils niet.



Probleem bij Jeugdbescherming Gelderland is volgens de inspectie vooral dat het lang duurt voor de hulp op gang komt. Dat komt door het tekort aan jeugdbeschermers, maar ook door complexe procedures bij gemeenten, die de hulp financieren.

‘Zes weken soms te kort voor goed plan van aanpak’

Aan dat laatste wordt overigens in Gelderland hard gewerkt. Zo is er recent afgesproken dat alle gemeenten dezelfde tarieven hanteren. Niettemin houd de inspectie een vinger aan de pols. De inspectie gaat binnenkort in gesprek met de bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland.



Die bestuurder, Arno Lelieveld, erkende recent in een interview dat de kwaliteit van zijn organisatie onder druk staat. Tegelijkertijd is hij kritisch op de vele regels. Soms lukt het simpelweg niet om binnen zes weken -zoals afgesproken- een plan van aanpak te maken, zei hij toen. ,,Omdat de ouders nog in conflict zijn, met elkaar of met hulpverleners.’’

Inspectie houd toezicht

Gelderland valt met verschillende andere regio's onder het reguliere toezicht van de inspectie. De regio's Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West staan op dit moment onder verscherpt toezicht. Dat is overigens maar een momentopname, waarschuwt de inspectie. ‘Het is een wankel evenwicht: de regio die vandaag ‘groen’ is, kan morgen ‘rood’ zijn.’

Hoe het werkt in de jeugdbescherming? Bij Veilig Thuis komen meldingen binnen van mensen die kindermishandeling vermoeden. Als deze na onderzoek terecht blijken, geeft Veilig Thuis het stokje door aan de Raad voor de Kinderbescherming. Die onderzoekt de situatie door met alle betrokkenen te spreken en brengt rapport uit aan de kinderrechter.



Op basis daarvan kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel uitspreken: het kind komt dan onder de vleugels van Jeugdbescherming. Die wijst een vaste jeugdbeschermer aan, die zorgt dat kind en ouders de juiste hulp krijgen, zodat het kind zich veilig verder kan ontwikkelen.



Door dit verwijsrecht is de rol van de gemeente gereduceerd tot die van portemonnee: de gemeente heeft de plicht niet alleen Jeugdbescherming zelf te betalen, maar ook de hulp die zij inschakelt.



Wettelijk is Jeugdbescherming verplicht binnen vijf dagen contact te leggen met een kind onder toezicht of voogdij. Binnen zes weken moet een plan van aanpak klaar zijn. Binnen drie maanden moet vervolghulp gerealiseerd zijn. Met name het regelen van vervolghulp is op dit moment het grootste struikelblok. Die is er namelijk niet. Of de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn overal enorm.