Laadpalendochter Alliander verkocht aan Franse investeerder

De Arnhemse netbeheerder zette Allego eind januari in de etalage, omdat het aanhouden van de dochteronderneming te veel financiële risico's met zich mee zou brengen.

Lees ook Kabelaar Alliander zet omstreden oplaadpalen-tak Allego in de verkoop Lees meer

,,Speculeren op de toekomst van elektrisch rijden is aan een ander type bedrijf’’, zei Alliander-CEO Ingrid Thijssen destijds in gesprek met deze krant.

Past goed

Nu is Allego dus verkocht, aan een bedrijf dat volgens Alliander gespecialiseerd is 'in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten'.

,,Meridiam past als internationale lange-termijninvesteerder in infrastructuur zeer goed bij de activiteiten van Allego en positioneert het bedrijf uitstekend voor de volgende fase van snelle internationale groei’’, zegt Thijssen over de verkoop. Met Allego krijgt de Franse investeerder de beschikking over ruim 8.000 oplaadpunten, verspreid over zes Europese landen.

Gedoe

In het verleden is veel kritiek geweest op de commerciële en verlieslatende nevenactiviteiten van Alliander. De netbeheerder is immers een overheidsbedrijf, en de activiteiten van Allego hebben tot een door Nuon gewonnen rechtszaak en een kritisch rapport van de Autoriteit Consument en Markt geleid. Thijssen gaf eerder te kennen dat het gedoe van de afgelopen jaren niets van doen had met de beslissing om de laadpalendochter van de hand te doen.