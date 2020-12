Laatste afdeling AkzoNobel vertrekt uit Arnhem, werknemers worden overgeplaatst

ARNHEM - Verfconcern AkzoNobel vertrekt definitief uit Arnhem. Het support-center, gevestigd in een kantoorpand aan de Velperweg, was de laatste tak van de multinational die nog in Arnhem actief was. Medewerkers van die afdeling behouden hun baan en verhuizen naar kantoren in Amsterdam en Sassenheim.

Het besluit werd eerder deze week medegedeeld aan de werknemers van AkzoNobel. Volgens een woordvoerder betreft het vertrek uit Arnhem een strategisch besluit. ,,Het heeft niets met bezuinigingen te maken. De bezetting van het kantoor in Arnhem is de afgelopen jaren enorm teruggelopen. Veel afdelingen waren al verhuisd en een groot deel van de bedrijfsactiviteiten in Arnhem zijn twee jaar geleden verkocht.”

Chemietak al eerder verkocht

De chemietak van AkzoNobel werd begin 2018 verkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle en ging verder onder de naam Nouryon. De CMC-fabriek op Industriepark Kleefse Waard, goed voor 95 werknemers, en 550 van de 900 AkzoNobel-werknemers aan de Velperweg werden destijds overgenomen.

Sindsdien heeft AkzoNobel nog een aantal verdiepingen van het kantoor aan de Velperweg in gebruik. Daar werken zo'n 350 medewerkers voor het ‘shared services and business support center’ van AkzoNobel. Die afdeling levert wereldwijd ondersteunende diensten voor het bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeel, management, veiligheid en milieu.

Volledig scherm AkzoNobel aan de Velperweg in Arnhem. © Hans Broekhuizen

Werknemers verspreid over kantoren in Amsterdam en Sassenheim

Eind 2018 werd al overwogen om de ondersteunende diensten die nog in Arnhem zitten onder te brengen bij het hoofdkantoor van Akzo in Amsterdam. Nu, twee jaar later, is besloten om dat definitief te gaan doen. Vooralsnog gaat dat niet gepaard met het schrappen van banen. Werknemers die nu in Arnhem zitten, zullen in de loop van de komende twee jaar worden verspreid over de twee grote Akzo kantoren in Amsterdam en Sassenheim.

,,We gaan de teams samenvoegen, omdat we denken dat onze medewerkers zo beter tot hun recht komen”, legt een woordvoerder uit. ,,Dat willen we zorgvuldig doen. Daarom zal het geleidelijk gebeuren in de komende twee jaar.”

‘Misschien wat langer reizen’

Voor de werknemers van het Arnhemse kantoor van AkzoNobel verandert er weinig. ,,Het merendeel van onze mensen werkt door corona al enige tijd thuis. Als ze weer welkom zijn op kantoor zullen ze misschien wat langer moeten reizen naar hun werk.”

Met het vertrek van de laatste afdeling komt er een einde aan het tijdperk van AkzoNobel in Arnhem. Over de nieuwe bezetting van het kantoor aan de Velperweg is nog niets bekend.