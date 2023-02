Laatste Arnhemmers voeren een eenzame strijd tegen uitdoven van herdenken ‘vergissingsbombardement’

Podcast over het bombarde­ment op Nijmegen: ‘Ik keek uit het raam en zag de Stevensto­ren vallen’

Als een zonnige winterdag. Zo begon 22 februari 1944 in Nijmegen. Kort na het middaguur stond de stad in brand, was het centrum verwoest en waren er achthonderd doden te betreuren. Hoe was het om dat als kind mee te maken? En waarom bombardeerden de Amerikanen Nijmegen? Een podcast vertelt over deze zwarte dag.