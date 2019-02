Laatste Imec-horde bijna genomen: partijen neigen naar een ‘ja’ voor miljoeneninvestering

Voor OnePlanet, een samenwerking tussen de universiteiten van Wageningen, Nijmegen en het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec, is een forse investering van de provincie nodig. 65 miljoen euro, verdeeld over acht jaar. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Gelderland, was het al snel eens over deze subsidie, die deze ‘unieke kans voor de provincie’ mogelijk zou maken. Maar de fracties, ook van coalitiepartijen PvdA en CDA, hikten lange tijd aan tegen dit bedrag.

Geen twijfel meer over kansen en mogelijkheden

Volledig scherm Overleg in de wandelgangen van het provinciehuis tijdens een eerdere bijeenkomst in januari: Gelderse gedeputeerden en initiatiefnemers van OnePlanet bespraken alle vragen die gesteld zijn. © DG In ruil voor de investering werden tal van toezeggingen gevraagd, die de afgelopen maanden vorm kregen. Zo moest duidelijk worden wat de provincie precies binnen de organisatie te zeggen kreeg voor het geld, wat de maatschappelijke impact van de komst van OnePlanet was, hoe het onderwijs bij het initiatief betrokken zou worden, en waarom het Nederlandse TNO, dat ook graag mee wilde doen, niet welkom was.



Vorige week volgde een nieuw, aangepast voorstel, dat in ieder geval aan een deel van de eisen van Provinciale Staten tegemoet is gekomen. Nu is er geen twijfel meer over de kansen en mogelijkheden voor regionale mbo's en andere onderwijsinstellingen.

Onvrede

Toch blijven de Statenleden op enkele andere punten kritisch. In het plan staat bijvoorbeeld dat na 3 jaar 6 regionale mkb’ers moeten zijn aangehaakt bij OnePlanet, en na 8 jaar 30. Veel te weinig, vinden CDA en PvdA nog steeds. ,,Dat baart ons zorgen”, zei PvdA-Statenlid Fokko Spoelstra. ,,Want dan ligt de focus niet goed genoeg. Het mag best een tandje ambitieuzer.” Ook over de invloed van de provincie bestaat nog de nodige onvrede. Gelderland krijgt iets te zeggen via een nog in te stellen adviesraad, maar die adviezen zijn niet bindend.

Quote De Statenle­den zijn kritisch, en ze zijn zakelijk Michiel Scheffer, Gedeputeerde