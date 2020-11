Laatste verdachte fatale mishandeling Arnhemmer Jan (73) voorlopig naar huis gestuurd

Dit betekent dat ook hij niet langer vastzit en voorlopig naar huis mag.

Belaagd door een groep

De tiener is een van de jongeren die verdacht wordt van het doodslaan van Jan uit Arnhem. De 73-jarige man werd woensdagavond 28 oktober op de Spijkerstraat in Arnhem belaagd door een groep jongens. Zij gingen ervandoor toen de gepensioneerde leraar zwaar gehavend op de grond lag. Jan overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Eerder werden ook de andere minderjarige verdachten al naar huis gestuurd, ‘onder heel strenge voorwaarden'. Voor hen lag toen al ‘een concreet plan’ klaar om ervoor te zorgen dat zij niet opnieuw de fout in gaan. Ook voor de verdachte die nu naar huis mag, ligt dit plan inmiddels klaar.

Begeleiding

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering is het van belang dat minderjarigen niet vast blijven zitten in afwachting van het proces, omdat dan direct begeleiding kan starten. Volgens deze instantie is buiten de gevangenis de kans groter dat het lukt om het gedrag van minderjarigen te veranderen. Door de strenge voorwaarden is het risico op herhaling laag

De tieners moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechtbank.

Advocaat Machteld Roethof van de 15-jarige jongen is tevreden dat haar cliënt thuis zijn strafzaak mag afwachten. Hoe ernstig de verdenking ook is. ,,De rechtbank acht het van belang dat hij weer naar school gaat en dat er een strak begeleidingsplan ligt.’’

Pedojacht

Eerder deze maand werd bekend dat de mishandeling het gevolg is van een uit de hand gelopen ‘pedojacht’. De Arnhemmer zou hebben gereageerd op een oproep op een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen. Concrete bewijzen daarvoor ontbreken, het is onbekend of Jan echt pedoseksueel was. De oproep op deze chatroom was geplaatst door de jongens, waardoor Jan in de val werd gelokt.