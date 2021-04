Laatste woorden vermoorde Naomi te horen in rechtszaal: ‘Ik ga dood!’

De verdachte zegt dat hij zijn hoofd afwendde toen hij zeker vier schoten loste op de vrouw in haar flat in Presikhaaf. Ze waren wel allemaal raak en er zat tijd tussen. ,,Ze lag of zat weerloos op de grond. Het lijkt bijna op het kille voltooien van een karwei”, aldus een van de rechters.



Naomi overleed later in het ziekenhuis aan een schotwond door haar hoofd. De kogel heeft haar van achteren en bovenaf geraakt. Ook was er een kogel door haar long gegaan.