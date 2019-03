Lachen met spelers en staf van Vitesse op kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstate

ARNHEM - Op het veld is het dit seizoen vaak een stroeve bedoening bij Vitesse. Bezieling ontbreekt, plichtmatigheid is troef.

Hoe anders is de situatie deze woensdagmiddag in de spelkamer van de kinderafdeling van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. De Russische trainers Leonid Sloetski en Oleg Yarovinskiy vormen er samen met de spelers Tim Matavz, Michael van der Werff en Alexander Büttner een geoliede machine. Er wordt gedold en gelachen. En nog belangrijker: ieder kind - deels patiënt, deels ex-patiënt - krijgt de volle aandacht van de dikbetaalde profs.

Het bezoek van Vitesse aan de kinderafdeling van Rijnstate is al jaren een goede traditie. De slinger met vlaggetjes in de spelkamer, met op de vlaggetjes weer de namen van de spelers, getuigt daarvan. De naam van Büttner, deze woensdag opnieuw te gast, staat er onder andere ook op, met de datum 18-4-2012.

Volledig scherm Michael van der Werff in gesprek met een van de (ex-)patiënten in de spelkamer van de kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstate. © Rolf Hensel

Büttner en Sloetski blijken een bijzondere band te hebben. Als patiëntje Dwight de bal met daarop de vragen aan de spelers en staf in handen heeft, wijst Sloetski Büttner aan als speler naar wie de bal moet en zegt Dwight dat hij vooral heel hard moet gooien. En als eerst Büttner een trucje doet en daarna Jarl zijn kunsten mag vertonen, zegt Sloetski: ,,That's a lot better than Büttner.”

Eldenia

Sloetski laat zich ook van zijn genereuze kant zien als Koen hem de vraag stelt of hij een keer de jongens onder 12 van Eldenia wil komen trainen. ,,Sure, why not", antwoordt de Russische troetelbeer. De verpleegsters kijken bezorgd. Dat heeft hij vast niet gemeend. ,,Yes, I come", herhaalt hij. ,,No problem.”

Waar Sloetski zich van het Engels bedient - vakkundig vertaald door patiënt Jarl - beantwoordt zijn vrolijke assistent Yarovinskiy de vragen steeds in een mengelmoes van Engels, Nederlands en Duits. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. En ja, hij gaat Calvin - door hem steevast Calvin Klein genoemd - helpen een shirt te scoren van Jake Clarke-Salter. Maar een plek voor Calvin op de bank naast de trainers? ,,Sorry, that is niet möglich.”

Volledig scherm Michael van der Werff doet een voetbaltrucje voor in de spelkamer van de kinderafdeling. © Rolf Hensel

Tattoos

De kinderen worden ook nog door Sloetski uitgedaagd Büttner een vraag te stellen over zijn tattoos. Die vraag blijft uit. De verdediger moet wel ingaan op de sterke punten van de spelers die met hem zijn meegekomen en zijn eigen kwaliteiten benoemen. ,,Mijn kwaliteiten? Dat zijn er eigenlijk wel heel veel hoor”, zegt hij. Om er meteen aan toe te voegen dat hij een grapje maakt.

Volledig scherm Opkijken tegen Tim Matavz. © Rolf Hensel

Büttner vindt Thulani Serero de beste en meest complete speler van Vitesse. Verder roemt hij de inzet en de kopkracht van Van der Werff en het killersinstinct van Matavz. ,,Je ziet 'm de hele wedstrijd niet en dan schiet-ie er toch weer drie in.”

Pannenkoeken

Michael van der Werff laat nog weten dat hij het liefst pannenkoeken eet voor de wedstrijd. En Sloetski vertelt dat hij 47 jaar oud is, maar dat vanaf nu elk jaar voor hem dubbel telt. ,,Want ik train Alexander Büttner.”