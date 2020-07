Lachgasverbod voor nachtwinkel in Arnhem gaat mogelijk van tafel

Interview Rens Plaschek, de man van het eenvoudige licht: ‘Ik streef naar een bepaalde zachtheid’

18:20 ARNHEM - Na vijf jaar kwam vorige week in De Gelderlander een eind aan de serie Mensen in Arnhem. Een serie met mensen die daar zelf in wilden figureren, die we er speciaal voor vroegen of die we op straat aanspraken en konden overhalen.