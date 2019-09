Ladies Tour gestart: wielrenners van Arnhem via Rhenen naar Nijmegen

De etappe heeft een lengte van 135,6 kilometer en loopt van Arnhem via Rhenen naar Nijmegen. Het peloton wordt rond 14.30 uur verwacht aan de finish op de Waalkade in Nijmegen.



Daarom rijden er zaterdag tussen 05.00 uur en 20.00 uur geen bussen over de kade. Ook de haltes Hunnerpark, Valkhof en Joris Ivensplein komen die dag te vervallen. Vervangende halte is de Sint Canisiussingel.



Zondag start het peloton voor de laatste van in totaal zes etappes vanaf de Grote Markt in Nijmegen.