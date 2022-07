Lading van hijskraan valt naar beneden op bouwplaats in Arnhem, bouwvakker raakt ernstig gewond

Uitvak voor supporters Vitesse in Oostende

ARNHEM - Vitesse moet de oefenwedstrijd in Nederland tegen Westerlo zonder publiek afwerken, maar de club krijgt voor de friendly in Oostende alle ruimte. De Belgische club stelt het uitvak in de Diaz Arena beschikbaar voor Arnhemse supporters. Het duel aan de Vlaamse kust is op zondag 17 juli.

6 juli