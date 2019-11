Lagere celstraf na uitgaansgeweld in Arnhem met kaassouflé als bijvangst

De twee kregen het in de Arnhemse Duizelsteeg aan de stok met een man met wie ze even daarvoor in een cafetaria woorden hadden. Toen ze de man in de steeg tegen kwamen, ontstond een woordenwisseling gevolgd door een duw- en trekpartij. Die mondde uit in een pak slaag en in trappen door het tweetal.



Beide mannen zijn licht verstandelijk beperkt. De strafeis voor de 35-jarige was hoger omdat hij in 2015 nog 18 maanden cel kreeg wegens straatroven.